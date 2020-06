Brückensturz ist wieder erkennbar

Ursprünglich stand an der Armlandstraße ein Wegebild des Evangelisten Johannes, der der eigentliche Schutzpatron der Bauerschaft Estern ist. „Früher wurden die Toten mit Pferd und Wagen bis hierher gebracht, wo der Pfarrer den Sarg eingesegnet hat“, berichtet Beeke aus der Historie. Zu Fuß wurde der Sarg dann bis zur Kirche und zum nahen Friedhof getragen, wo die Bestattung erfolgte. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts war der alte Bildstock verfallen und musste entfernt werden. Weil die Esteraner kein Geld für eine Neuanschaffung hatten, wurde eine Nepomuk-Statue von der Rauschenburg in Estern übergangsweise hier aufgestellt, um weiter eine Anlaufstelle für die Verstorbenen aus Estern zu haben.

Der heutige Bildstock wurde 1753 errichtet. Nach Darstellung des Gescheraner Heimatforschers Dr. Hans Hüer wurde er von Johann Heinrich Schulte gestiftet, der damals Cooperator in der Pankratius-Pfarre war. Die Arbeit wird dem Bildhauer Johann Adolf Sasse zugeschrieben, der seinerzeit in Coesfeld tätig war. Interessanterweise handelt es sich bei der Darstellung dieses Bildstockes, der jetzt restauriert wurde, nicht um den Evangelisten Johannes, den eigentlichen Schutzpatron Esterns, sondern um Johannes Nepomuk. Der gilt als Brückenheiliger und Patron des Beichtgeheimnisses. Ob es sich hier um eine Verwechslung handelt oder um eine bewusste Entscheidung für den „anderen“ Johannes, ist nicht überliefert.

Der restaurierte Bildstock in Sichtweite zur Pankratiusschule zeigt nicht nur den böhmischen Priester und Märtyrer Johannes Nepomuk, der 1729 heiliggesprochen wurde, sondern im Relief auch den berühmten Brückensturz: Vier bewaffnete Soldaten werfen den Priester über das Brückengeländer in die Moldau. „Da muss man schon gut hinschauen, um die Szene zu erkennen. Aber vor der Restaurierung war davon gar nichts mehr zu sehen“, freut sich Beeke über das Ergebnis der Arbeiten. Vorher war der Bildstock stark von Moos bewachsen, was den Sandstein auf Dauer beschädigt.

Jahrelang hat sich Beeke dafür eingesetzt, dass dieser alte Bildstock endlich restauriert wird. Warum? „Das hängt mit unserer Familiengeschichte zusammen“, schmunzelt der 82-Jährige. Denn seine Vorfahren haben im 19. Jahrhundert die Rauschenburg in Estern gekauft. Und von dort stammt die Nepomuk-Statue, die vor 1753 übergangsweise am Standort des heutigen Bildstocks gestanden hat und sich gegenwärtig an der Gräfte (Hofstraße) befindet.