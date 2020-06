Naoko Aburaki wurde in Tokio geboren und in zahlreichen Klavierwettbewerben ausgezeichnet, darunter erste und zweite Preise in den Kategorien Solo und Konzert. Zu den Wettbewerben gehörten das internationale Klavier-Festival „Musik ohne Grenzen“ in Litauen, der internationale Musikwettbewerb Musile di Piave in Venedig, der internationale Klavierwettbewerb in Osaka/Japan, der internationale Troisdorfer Klavierwettbewerb in Deutschland, der internationale Chopin-Wettbewerb in Warschau und viele andere Wettbewerbe. Sie studierte am Toho Gakuen College Music Department in Tokio bei Takako Takahashi und wurde zusätzlich von bekannten Klavierprofessoren unterrichtet. In Deutschland studierte die begabte Pianistin an der Rubinstein Musikakademie in Düsseldorf bei Prof. Dina Yoffe. Im Anschluss absolvierte sie ihren Master bei Prof. Nina Tichman an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln, wo sie zusätzlich Liedgestaltung und Kammermusik studierte.

Naoko Aburaki trat beim „Klavier -Festival Ruhr“ in Deutschland auf, beim „International Piano Forum“ in Sanok Polen und beim „International Festival January Music Nights“ in Brest Belarus. Sie konzertierte im Wiener Konzerthaus in Wien als Solistin mit Orchester und spielte Solokonzerte in London, Deutschland, den Niederlanden, Polen, Litauen, Weißrussland, Malta und Japan. Derzeit tritt sie in Europa auf und hat eine aktive Lehrkarriere in Düsseldorf.

„Dank unserer Kuratorin und Kulturmanagerin Xenia Lorenz-Rebers kann sich unser Publikum auch dieses Jahr wieder in unserer Reihe Prosecco, Kerzenschein und Klassik auf ein hochkarätiges Klavierkonzert freuen“, so Thomas Rudde, 1. Vorsitzender der Bürgerstiftung Gescher. Trotz der Auswirkungen der Gesundheitskrise könne die Bürgerstiftung den Eintrittspreis voraussichtlich mit 17,50 Euro je Karte stabil halten. Die Bürgerstiftung werde durch das geringe Kartenkontingent mehr eigene Gelder für dieses Konzert aufbringen müssen. „Wir sehen es aber als einen wesentlichen und wichtigen Beitrag zur kulturellen Vielfalt unserer Region – gerade in diesen besonderen Zeiten“, so Rudde.

Nach heutigem Stand geht die Bürgerstiftung davon aus, dass aufgrund der Abstandsregeln maximal 100 Sitzplätze vergeben werden können, also das Kartenkontingent gegenüber den Vorjahren deutlich gekürzt werden muss. „Das wird der Atmosphäre aber sicherlich nicht schaden, denn wie in den Vorjahren wird das Team der Bürgerstiftung den Ratssaal in einen stimmungsvollen Konzertsaal verwandeln“, so Kulturmanagerin Xenia Lorenz-Rebers, die die Konzertreihe „Prosecco, Kerzenschein und Klassik“ für die Bürgerstiftung ehrenamtlich erfolgreich entwickelte und seit mehreren Jahren als Kuratorin begleitet. Tickets können jetzt vorbestellt werden per E-Mail an info@buergerstiftung-gescher.de unter Angabe des vollständigen Namens, der Adresse und der Anzahl der gewünschten Platzkarten. Bei der Ausgabe der Tickets im Herbst werden zunächst alle Vorbestellungen berücksichtigt. In Kürze soll es die Möglichkeit der Vorbestellung auch auf der Seite www.buergerstiftung-gescher.de geben.