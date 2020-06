Videogespräch statt Umarmungen

„Unser Sohn hat das Down-Syndrom und eine massive Impulskontrollstörung“, berichtet Benedikt Helmich. Deshalb lebe er in der Wohngruppe, in der er sich sehr wohlfühle. Regelmäßig verbringt der Elfjährige die Wochenenden bei seinen beiden Geschwistern und seinen Eltern, die ebenfalls in Gescher leben. Doch damit war es Mitte März plötzlich vorbei.

„Aufgrund des Infektionsschutzgesetzes vor dem Covid-19-Virus gab es ein Betretungsverbot. Wenn wir ihn abgeholt hätten, hätte er bei uns bleiben müssen. Doch niemand konnte abschätzen, wie lange dies dauern würde. Eine Betreuung hätten wir nicht leisten können“, erzählt der 46-Jährige weiter. So war ein persönlicher Kontakt von jetzt auf gleich nicht mehr möglich.

„Wir waren anfangs sehr beunruhigt, denn Jonathan ist sehr emotional. Aber wir haben ihm ein Handy gekauft und drei Mal wöchentlich feste Termine für ein Videogespräch vereinbart. Das hat richtig gut geklappt“, freut sich Helmich über die gelungene Notlösung. Auch die Mitarbeitenden in der Wohngruppe hätten die Situation sehr gut aufgefangen.

Doch sowohl Jonathan, seinen achtjährigen Geschwistern und den Eltern fiel die Trennung immer schwerer. Nach mehr als acht Wochen und ersten Lockerungen beispielsweise für Besuche in Seniorenheimen waren den Verantwortlichen in Haus Hall immer noch die Hände gebunden. „Eine Begegnung mit Abstand von eineinhalb Metern oder durch eine Plexiglasscheibe wäre mit Jonathan nicht möglich gewesen. Er ist sehr körperbetont, Kuscheln und Umarmen sind für ihn oftmals seine einzigen Ausdrucksmöglichkeiten“, informiert Helmich und fügt hinzu: „Auch die Fachleute in der Einrichtung waren sich sicher, dass so ein Besuch für ihn eher eine nachteilige Wirkung habe.“

Dann endlich am Himmelfahrtstag war es soweit. Die Familie konnte den Sohn für einen Besuch nach Hause holen. „Wir haben alle Masken getragen. Jonathan hat eine robuste Gesundheit, doch in seiner Gruppe leben auch Kinder, deren Immunsystem durch ihre Behinderung geschwächt ist.“ Nun ist er wieder häufiger zu Hause. Allerdings verzichtet die Familie auf Übernachtungen, auch aus Rücksichtnahme auf die Mitbewohner in der Gruppe.