Drei starke Künstler am Freitag bei Grimmelt zu Gast

Gescher. Blauer Himmel, Sonnenschein und unzählige Gags: Das erwartet die Zuschauer am Freitag (26. 6.) bei der Mixed Comedy Show im Biergarten des Hotel zur Krone in Gescher. Hubertus Grimmelt, Betreiber des Hotels, und Oliver Thom, Moderator und Organisator der Comedy Show, holen für den Abend drei hochkarätige Spaßmacher in die Glockenstadt.