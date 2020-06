Schwelbrand in Trafogebäude in Estern

Gescher. Zu einem Brand in einem Trafohaus ist die Feuerwehr am Mittwochmorgen gegen 11 Uhr nach Estern gerufen worden. Bei Eintreffen von 25 Kräften unter Einsatzleitung von Stadtbrandinspektor Christian Nolte war jedoch kein Brandgeruch mehr wahrnehmbar. Im Verlauf der weiteren Kontrolle mit der Wärmebildkamera nahm dann plötzlich der Rauch wieder zu. Nachdem der gesamte Gebäudekomplex von der Stromversorgung getrennt worden ist, ist der Schwelbrand in dem Trafogebäude erloschen. Anschließend wurde die Einsatzstelle an den Betreiber und an eine Elektrofachfirma zur weiteren Überprüfung übergeben. Foto: Feuerwehr