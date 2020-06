Thomas Haveresch (FDP) hätte es lieber gesehen, wenn angesichts dieses Gewinns die Gebührenzahler entlastet worden wären. Bürgermeister Thomas Kerkhoff machte jedoch deutlich, dass die Gelder für das Abwasserwerk benötigt würden. In einem Wahlkampfjahr sei es „einfach, einen solchen Schauantrag zu stellen“, kommentierte er den Antrag von Haveresch.

Als Leiter des Abwasserwerks machte Rolf Hackling deutlich, dass ein Gewinn von 550 000 Euro anvisiert gewesen sei. Das Ergebnis jetzt sei super. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagte Hackling. Das bescheinigte auch Wirtschaftsprüfer Heidbrink (Dr. Röhricht – Dr. Schillen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH), der den Jahresabschluss und Lagebericht geprüft hatte. Heidbrink kommentierte: „Das ist eine Punktlandung.“

Das Gebührenaufkommen für Schmutzwasser habe infolge leicht erhöhter Gebührensätze (von 2,17 auf 2,20 Euro) zugenommen. Im Niederschlagswasserbereich hingegen seien Gebührenrückgänge aufgrund eines gesunkenen Gebührensatzes (von 30 auf 29 Cent) zu verzeichnen gewesen.

So hat die Gebührennachkalkulation für das Jahr 2019 beim Schmutzwasser ein Defizit von 7912 Euro, beim Niederschlagswasser einen Überschuss von 17 212 Euro und bei den Kleinkläranlagen ein Dezfizit von 730 Euro ergeben. Daraus ergibt sich in der Summe ein Überschuss von 8 570 Euro.

Rolf Hackling betonte, dass das Thema Hochwasserschutz einen großen Stellenwert habe. Die Regenrückhaltebecken an der Autobahn 31 und Bundesstraße 525 würden dabei eine wichtige Rolle spielen.

An der Landsbergstaße in Hochmoor würden die Bagger für die erforderlichen Kanalbaumaßnahmen für die Baugrundstücke anrollen. Dort habe das Abwasserwerk auch den alten Gänsegraben noch einmal „durchgerechnet“. Der Durchlass auf einer Länge von 260 Metern betrage lediglich 60 Zentimeter im Durchmesser. Das sei viel zu wenig. Daher würden die Durchlässe auf einen Meter erweitert. Die Maßnahme würde 150 000 Euro kosten.

Auf Nachfrage von Wolfgang Brüggestrath (Bündnis 90/ Die Grünen) teilte Rolf Hackling mit, dass er davon ausgehen würde, dass die Kapazitäten für die Entwässerung an den neuen Autobahnraststätten ausreichen würden. Der Betreiber würde das Abwasser selbst in Vorfluter ableiten.

Für die Berkel sei ein neues Meldesystem geplant, teilte Hackling weiter mit. Dafür müssten unter anderem neue Pegel installiert werden. Ein Pegel würde 8000 bis 10 000 Euro kosten. Das Land würde diese Maßnahme mit 80 Prozent unterstützen, sagte Hackling.

Ein neues Signalsystem sei dringend erforderlich, um Flutwellen schon lange vorher zu erkennen und das Hochwasser zurückzuhalten. Der Pegel zwischen Billerbeck und Coesfeld – in der Bauerschaft Lutum – zum Beispiel sage wenig aus über mögliche Gefahren in Coesfeld. Wenn der Pegel dort einen unauffälligen Wert zeige, könne es trotzdem zu Problemen in Coesfeld kommen.