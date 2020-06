Gescher. „Feuer – Menschenleben in Gefahr“ – So lautete das Einsatzstichwort für die Feuerwehr Gescher und den Löschzug Hochmoor in der Nacht zu Donnerstag. Um kurz vor 2 Uhr wurden die Rettungskräfte per Vollalarm zu einem Brand in der Katharinenstraße alarmiert.

Von Allgemeine Zeitung