Bis 30. Juni für Heimatpreis bewerben

Gescher. Im Rahmen seiner Heimatförderung bietet das Land den Kommunen die Möglichkeit, einen „Heimat-Preis“ auszuloben, wie die Stadt Gescher mitteilt. Hiermit sollen neben der Anerkennung Engagement und nachahmenswerte Praxisbeispiele im Bereich Heimat gewürdigt werden. Der „Heimat-Preis“ wird entweder als Einzelpreis oder in folgenden drei gleich dotierten Kategorien vergeben: Heimat und Kinder/Jugend - Heimat, Kultur und Geschichte - Heimat und soziale Integration. Bei der Entscheidung werden folgende Kriterien berücksichtigt: Nachhaltigkeit eines Projektes, Einbringung neuer Ideen und Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Der Ausschuss für Generationen, Bildung und Kultur wird in seiner Sitzung am 26. August im nichtöffentlichen Teil über die Bewerbungen beraten und eine Empfehlung an den Rat aussprechen. Sofern aufgrund der Lage von Covid-19 möglich, soll die Übergabe des Heimat-Preises im Rahmen der Ehrenamtsgala im November erfolgen. Eine Bewerbung ist postalisch bis zum 30.Juni 2020 unter folgender Anschrift möglich: Stadt Gescher, Bürgermeister Thomas Kerkhoff, Marktplatz 1, 48712 Gescher.

Von Allgemeine Zeitung