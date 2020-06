„Wir sind Vorreiter“

Gescher. Die Weichen für den Wirtschaftswegeverband hat der Stadtrat mit seinem Beschluss mit 21 Ja- Stimmen in seiner jüngsten Sitzung gestellt. Sechs Ratsmitglieder stimmten dagegen. Damit könne am 5. Oktober im Vennehof in Borken die Errichtungsversammlung stattfinden, wie Bürgermeister Thomas Kerkhoff erfreut verkündete. Denn man sei „lange am Ball“ gewesen. Noch in der vergangenen Woche habe der Arbeitskreis Wirtschaftswege an der Satzung gefeilt.

Von Manuela Reher