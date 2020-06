Gescher. Vor Beginn der Corona-Pandemie haben sich die Löschzüge Gescher und Hochmoor der Freiwilligen Feuerwehr alle 14 Tage am Donnerstag- beziehungsweise Dienstagabend zum Dienstabend getroffen. Um Punkt 19.30 Uhr war Dienstbeginn an den beiden Standorten in Gescher und Hochmoor.

Von Allgemeine Zeitung