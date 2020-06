Balsam für die Corona-Narben

Thon, der aus Steinfurt angereist war, hatte für diesen Abend Achim Leufke aus Rheine, Daniel Storb, besser bekannt als Der Storb, aus Münster und Amjad aus Ochtrup auf die Bühne gebeten. Auch bei ihnen war die Begeisterung spürbar, dass sie jetzt endlich wieder live auftreten durften, denn Applaus ist das Brot jedes Künstlers.

Comedy-Show im Biergarten des Hotels zur Krone 1/24 Foto: Elvira Meisel-Kemper

Foto: Elvira Meisel-Kemper

Foto: Elvira Meisel-Kemper

Foto: Elvira Meisel-Kemper

Foto: Elvira Meisel-Kemper

Foto: Elvira Meisel-Kemper

Foto: Elvira Meisel-Kemper

Foto: Elvira Meisel-Kemper

Foto: Elvira Meisel-Kemper

Foto: Elvira Meisel-Kemper

Foto: Elvira Meisel-Kemper

Foto: Elvira Meisel-Kemper

Foto: Elvira Meisel-Kemper

Foto: Elvira Meisel-Kemper

Foto: Elvira Meisel-Kemper

Foto: Elvira Meisel-Kemper

Foto: Elvira Meisel-Kemper

Foto: Elvira Meisel-Kemper

Foto: Elvira Meisel-Kemper

Foto: Elvira Meisel-Kemper

Foto: Elvira Meisel-Kemper

Foto: Elvira Meisel-Kemper

Foto: Elvira Meisel-Kemper

Foto: Elvira Meisel-Kemper

„Ihr dürft vor Begeisterung auch Unterwäsche auf die Bühne werfen, alles nur nicht rumrennen und umarmen“, legte Thon gleich den Finger auf die Corona-Narben dieses Events.

Unterwäsche flog nicht durch die Gegend, aber jede Menge Beifall, Pfiffe der Begeisterung und stürmische Lachsalven, denn auch das hatten die drei Künstler mehr als verdient.

Leufke ist in der Poetry- Slam-Szene bekannt geworden durch seine trockenen und alltagsreflektierenden Texte. „Älter wird es heute Abend nicht mehr. Wo sind die Altenpfleger?“, kokettierte Leufke mit seinen reiferen Lebensjahren. Schon damit lockerte er die Schmunzelmuskeln der Zuhörer.

„Wenn man alt ist, kann man sich jung fühlen. Umgekehrt ist schwieriger. Im Alter ist man auch schwerer, weil man mehr Infos im Kopf hat“, nannte er nur zwei von vielen „Alters-Problemen“.

Seine Frau nannte ihn „Kugel-Earth“ aufgrund seines aufgestockten Gewichts oder ein „1 ½ Mensch“. Er passe in die Duschkabine nicht mehr rein und sei beim Klamottenkauf mit den verschiedenen Größen total überfordert. Nur eines wusste er ganz genau: „Totlachen bringt Lebensqualität.“ Und das befolgten die Zuhörer reichlich.

Amjad zog die arabisch-palästinensische Herkunft seiner Familie im Kontrast zu deutschen Vorurteilen auf subtil-direkte Weise durch den Kakao. Sein Markenzeichen waren der Rucksack, ganz ohne Sprengstoff, und sein dickes Buch, kein Koran, sondern ein Notizbuch. „Zum ersten Mal war ich mit neun Jahren auf einer arabischen Hochzeit. Es war die Hochzeit meiner kleinen Schwester“, so Amjad. Seine jahrelange Beziehung zu einer deutschen Frau habe ihm die Integration erleichtert. „Das war aus Liebe zum Deutschen-Hass“, frotzelte er trocken seine Bilanz dazu heraus. Der Storb zog dagegen seine ganz persönliche Bilanz zum deutschen Fernsehgeschehen. „Germanys next top model. Wer braucht das schon? Und wie datet man ein Magermodell? Sollen wir mal essen gehen, geht gar nicht“, attackierte Storb die typischen Frauenprogramme. „Ich will das Fernsehformat für uns Männer. Die können doch mal filmen, wie ich mich besaufe. Ich würde mir sowas anschauen“, toppte er auch diesen Denkanstoß.