Schwerer Unfall auf derL 608 mit drei Verletzten

Gescher (vth). Schwer verletzt wurden am Dienstag am frühen Abend zwei Menschen bei einem Unfall auf der L608 zwischen dem Kreisverkehr „Alte Kaiserei“ an der B525 und der Franz-Josef-Straße. Zwei Autos stießen nach ersten Angaben von Polizei und Leitstelle um etwa 18.15 Uhr zusammen. Die Fahrer waren beide eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. In einem Auto war auch ein Kind. Ein Rettungshubschrauber wurde geordert. Die schwerverletzten Fahrer kamen in umliegende Krankenhäuser.

Von Viola ter Horst