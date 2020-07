Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Frau in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem entgegenkommenden Auto einer 26-jährigen Stadtlohnerin zusammen. Deren Fahrzeug prallte gegen eine Leitplanke. Die 18-Jährige und ihr Kind (zehn Monate), das mit im Auto saß, sowie die 26-jährige Frau aus Stadtlohn wurden schwer verletzt und mussten durch die Feuerwehr aus den Fahrzeugen geborgen werden.

Verkehrsunfall auf der L 608 in Gescher 1/4 Foto: Feuerwehr Gescher

In Absprache mit den Notärzten wurde die technische Rettung mit hydraulischen Rettungsgeräten durchgeführt, wie Ralf Beuker, Pressesprecher der Feuerwehr Gescher, mitteilte. Dazu wurde die Feuerwehr Stadtlohn hinzualarmiert, um einen weiteren Rettungssatz einsetzen zu können. Während die 26-jährige Stadtlohnerin mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Enschede geflogen wurde, kamen die 18-Jährige und ihr Kind mit Rettungswagen in Krankenhäuser in Coesfeld und Borken. Der Sachschaden wird auf 13 000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 608 komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet.