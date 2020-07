Bau des Kreisverkehrs beginnt Montag

Gescher (mr). Die vorbereitenden Arbeiten für den Umbau des Knotenpunktes der Kreisstraße K 6 / Bahnhofstraße/ Schildarpstraße/ Schüringsweg zum Kreisverkehr sind beendet. Die Baumaßnahme beginnt am kommenden Montag, wie Karlheinz Gördes vom Kreis Borken mitteilte. Die Arbeiten führt die Firma Eurovia Teerbau, Niederlassung Rheda-Wiedenbrück, in mehreren Bauabschnitten aus: Zuerst wird der Kreisverkehr halbseitig auf der südwestlichen Seite hergestellt. Im Anschluss daran werden halbseitig die Viertel des Einmündungsbereichs Schüringsweg in Angriff genommen. Alle Arbeiten erfolgen unter Verkehr. Für Radfahrer und Fußgänger gilt zudem während der gesamten Bauzeit eigens ein Umleitungsplan. Foto: sk

Von Manuela Reher