Die Wahl begleitete Jörg Schlechter, Kreisschatzmeister der FDP aus Südlohn. Thomas Haveresch als Fraktionsvorsitzender stellte die Besetzung der Wahlkreise vor, daraufhin seien alle Wahlvorschläge einstimmig bestätigt worden.

Mit der Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten und dem Wahlprogramm sei die FDP gut vorbereitet auf die Kommunalwahl.

Markus Kretschmer, Vorsitzender des FDP-Ortsverbandes, kommentierte: „Wir freuen uns über unser junges Team in Gescher und in Hochmoor, denn viele Themen sollten unserer Vorstellung nach in Gescher anders angegangen werden.“

Er nannte unter anderem die Gescheraner Schulen, die nach Ansicht der FDP nach modernsten Vorstellungen ausgestattet werden müssen. Auch die digitale Infrastruktur müsse verbessert werden. Weiter müsse „verantwortungsvolle, transparente Finanzpolitik“ betrieben werden, die den Bürger entlaste.

Bei allen Entscheidungen, egal ob Bauen oder Stadtentwicklung, müssten ökologische Gesichtspunkte maßgeblich berücksichtigt werden. Kretschmer sagte weiter: „Außerdem brauchen wir ein Update für Hochmoor.“

Das „Team Hochmoor“ der Liberalen mit Daniel Bierut, Günter Hartmann, Dirk Drauschke und ihm selbst wisse genau, welche Themen dort aktuell auf der Tagesordnung stehen würden und wo es Möglichkeiten zur Verbesserung gebe.

Markus Kretschmer betonte: „Schön ist auch, dass die Anzahl der aktiven Mitglieder im letzten Jahr deutlich gestiegen ist. Damit senken wir den Altersdurchschnitt im Rat deutlich.“

Die Wahlkreise haben die Liberalen wie folgt besetzt: Wahlkreis 1: Anne Hauling, Wahlkreis 2: Dr. Nicolai Walter, Wahlkreis 3: Andreas Madl, Wahlkreis 4: Guido Kallaus, Wahlkreis 5: Mayssaa Mokdad, Wahlkreis 6: Hans-Bernhard Podlech, Wahlkreis 7: Jens-Lucas Nieland, Wahlkreis 8. Josef Lanfer, Wahlkreis 9: Christoph Gand, Wahlkreis 10: Thomas Haveresch, Wahlkreis 11: Dirk Drauschke, Wahlkreis 12: Fabian Kretschmer, Wahlkreis 13: Alina Homann, Wahlkreis 14: Günter Hartmann, Wahlkreis 15: Daniel Bierut, Wahlkreis 16: Markus Kretschmer.

Die Reserveliste wird angeführt von 1. Thomas Haveresch, gefolgt von 2. Markus Kretschmer, 3. Anne Hauling, 4. Guido Kallaus, 5. Daniel Bierut, 6. Christoph Gand, 7. Dirk Drauschke, 8. Jens-Lucas Nieland, 9. Dr. rer. pol. Nicolai Walter, 10. Günter Hartmann und 11. Alina Homann.