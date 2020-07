Auto am Dompfaffweg entwendet

Gescher. Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit reichte aus, um einem Unbekannten die Möglichkeit zum Autodiebstahl in Gescher zu bieten. Dass ein Schlüssel im Zündschloss eines silberfarbenen Kastenwagens der Marke Ford steckte, muss der Dieb gesehen haben. So konnte er den am Dompfaffweg geparkten „Tourneo“ mit Borkener Kennzeichen entwenden. Auf der Beifahrertür ist das Logo einer Stiftung zu sehen. Die Tat hat sich am Freitag zwischen 11.15 und 11.45 Uhr ereignet, wie die Polizei jetzt mitteilte. Hinweise an die Kripo Ahaus, Tel. 02561/ 9260.

Von Allgemeine Zeitung