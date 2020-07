Gestohlenes Auto wieder aufgetaucht

Gescher. Das am Freitag vergangener Woche auf dem Dompfaffweg gestohlene Fahrzeug hat der Geschädigte am Montag selber wiedergefunden, wie die Polizei jetzt mitteilte. Das Auto stand in Gescher auf einem Parkplatz an der Armlandstraße. In dem Fahrzeug lagen nun Gegenstände, die bei der Tat nicht im Fahrzeug waren. Ein Fahrradanhänger, eine weiße Kunststoffbox (vermutlich zum Anhänger gehörend) und mehrere Holzpaletten hatten die Täter in das Fahrzeug gelegt. Die Polizei sucht nun nach den Eigentümern der Gegenstände und nach Zeugen, die den Ford Tourneo mit Borkener Kennzeichen und Logo einer Stiftung am vergangenen Wochenende gesehen haben. Die Kripo in Ahaus bittet um Hinweise unter Tel. (02561) 9260. Foto: Polizei

Von Allgemeine Zeitung