Fußgänger durch Radlader schwer verletzt

Gescher. Schwere Verletzungen erlitt am Samstagmorgen ein 83-jähriger Fußgänger aus Gescher bei einem Zusammenstoß mit einem Radlader. Das teilte die Polizei mit. Ein 26-jähriger Mann aus Ahaus hatte gegen 9 Uhr mit einem Radlader die Lindenstraße in Richtung Borkener Damm befahren. Im Bereich der Einmündung Borkener Damm/Lindenstraße/Südlohner Damm stieß der Radlader mit dem 83-Jährigen zusammen. Dieser hatte laut Polizeibericht nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Rollator im Bereich der Mittelinsel vom Südlohner Damm/Drosselweg kommend den Borkener Damm/die Lindenstraße überqueren wollen. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Fußgänger mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Von Allgemeine Zeitung