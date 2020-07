Lachender Hans lockt Besucher an

Und tatsächlich lohnt es sich für die ganze Familie, sich auf das Fahrrad zu schwingen und ins nahegelegene Stadtlohn zu fahren.

Weitläufige Grünanlagen mit Rasen- und Gehölzflächen sowie einem kleinen See ermöglichen Spaziergänge und zahlreiche spielerische und sportliche Betätigungsmöglichkeiten. Der großzügige Spielplatz wird ergänzt durch die Skater-Anlage und das Beachvolleyballfeld.

Für die Benutzung der Minigolfanlage muss ein geringes Entgelt bezahlt werden. An Sonn- und Feiertagen fährt von 14.30 bis 18 Uhr eine Parkbahn durch den Losbergpark.

Für alle Vogelfreunde empfiehlt sich die Besichtigung der Vogelvolieren. „Diese sind vor allem stets dicht umlagert“, sagt Hubert Bockhorn vom Verein der Vogelliebhaber. Seit vielen Jahren kümmert er sich ehrenamtlich um die Pflege dieser Anlage mitsamt allen Vögeln. Nachwuchs gibt es bereits bei den Familien Lachtaube und Halsbandsittich. „Den ,Lachenden Hans’ haben alle ins Herz geschlossen“, schmunzelt Bockhorn.

Mit seinem lauten Gelächter und seiner drolligen Art lockt er alle Besucher von weither aus dem Losbergpark an seine Voliere. Jeder freut sich stets über die Gelege der Vögel und die geschlüpften Jungvögel, die ihre ersten Lauf- und Flugübungen machen. Die Schneeeule fasziniert mit ihren großen Augen, ihrem Wendehals und ihrer majestätischen Haltung jeden Betrachter. Der Spieker bietet vor allem an den Sommertagen die Möglichkeit, eine kleine Rast einzulegen und Biergarten-Atmosphäre zu genießen.

