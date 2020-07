Gescher ist coronafrei

Gescher (js). Die Glockenstadt ist erstmals seit Mitte März wieder coronafrei. Das ist der aktuellen Statistik der Kreisverwaltung Borken zu entnehmen. Mit Stand Mittwochmorgen gibt es in Gescher keinen akut an Covid-19 Erkrankten mehr. 56 Infizierte sind genesen, zwei Personen sind bekanntlich verstorben. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Borken liegt aktuell bei 1124, davon sind 1079 Personen inzwischen wieder gesund. 38 Personen sind leider im Zusammenhang mit Corona verstorben. Derzeit sind im Kreisgebiet also sieben Personen infiziert.

Von Jürgen Schroer