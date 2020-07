Stadtwerke geben Steuersenkung weiter

Gescher. Die Stadtwerke Gescher geben die Mehrwertsteuersenkung an ihre Kunden in voller Höhe weiter. Bei allen Energie- und Wasserkunden wird die Absenkung der Mehrwertsteuer auf den Grund- und Verbrauchspreis im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben umgesetzt. Aufgrund der Stichtagsabrechnung zum 31. 12. 2020 haben die Kunden der Stadtwerke Gescher GmbH einen besonderen Vorteil, heißt es. Bei allen Jahresrechnungen wird der gesamte Verbrauch des Jahres 2020 mit 16 % beziehungsweise 5 % Mehrwertsteuer abgerechnet. Das liegt daran, dass die Stadtwerke stets für ein Jahr zum festen Stichtag am 31. Dezember abrechnen – der an diesem Tag geltende Steuersatz fließt in die Jahresendabrechnung ein. Die Energie- und Trinkwasserlieferungen des gesamten Ablesezeitraumes werden also mit den neuen, temporären Steuersätzen von 16 % für Strom und Gas sowie 5 % für Trinkwasser abgerechnet. Aktiv werden müssen die Kunden nicht; es muss kein zusätzlicher Zählerstand gemeldet werden. Eine Anpassung der monatlichen Abschläge mit der Versendung von Abschlagsänderungsanschreiben ist aus Kostengründen nicht vorgesehen. Eine Abschlagskorrektur kann selbstverständlich auf Wunsch erfolgen. 7 Für Rückfragen steht der Kundenservice der Stadtwerke Gescher zur Verfügung, erreichbar vor Ort, Inselstraße 5 in Gescher, per E-Mail: info@stadtwerke-gescher.de oder telefonisch unter 02542/95560.

Von Allgemeine Zeitung