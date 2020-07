„In sich ruhend unterwegs sein“

Sie treten bei der Kommunalwahl im September nicht wieder an. Warum?

Kock: Es geht mir darum, mehr Zeit für anderes zu haben, aufzuhören, bevor Routine mich unaufmerksam werden lässt und Platz für Jüngere zu schaffen.

Was hat Sie damals motiviert, sich kommunalpolitisch zu engagieren?

Kock: Ich hatte „Achtung – spielende Kinder“-Schilder am Schlesierring aufgestellt und mit dem Förderverein zusammen Spielgeräte auf dem Schulhof der Von-Galen-Schule – in beiden Fällen wurde ich von der Stadtverwaltung darauf aufmerksam gemacht, dass das so nicht einfach erlaubt sei. Über Hubert Effkemann und Steffi Pohl konnte ich es dann doch realisieren und so kam ich in den Schulausschuss.

18 Jahre Ratsmitglied, 13 Jahre Fraktionsvorsitzender: Was waren die wichtigsten Entscheidungen, die Sie in dieser langen Zeit mitzutragen hatten?

Kock: Die mit den größten Auswirkungen in wichtigen Lebensbereichen. Immer zusammen mit guten Mitstreitern, im Austausch und in der Gewichtung von Argumenten. Oft wird nur das neu Entstandene gesehen, wir haben aber auch einiges verhindern können. Fracking zum Beispiel, zusammen mit dem Landrat, oder Flächenspekulanten und große, industrielle Tierhaltungsanlagen. Andererseits: Ohne investitionsförderndes Klima fehlt es an Entwicklung. Gescher hat viele gute „Macher“, hier und da den Weg freimachen und unterstützen, das ist wichtig.

Was würden Sie rückblickend anders machen?

Kock: Wenn sie etwas bewegen wollen, brauchen sie Mehrheiten. Die CDU handelt nach ihren Werten, das ist gut und richtig. Dabei hätte ich die erreichten Kompromisse bei den Beschlüssen besser vermitteln sollen. Was nützt es, ein lupenreines Ideal zu vertreten, ohne es zumindest im Teil zu erreichen? Die Abwägung der Werte wie Freiheit und Verantwortung, Gleichheit und Gerechtigkeit in der Lebenspraxis – das macht gute Politik aus, auch und gerade hier in der Kommunalpolitik.

In der ablaufenden Wahlperiode hat die CDU erstmals mit den Grünen zusammengearbeitet. Wie bewerten Sie die schwarz-grüne Kooperation? Ist eine Fortsetzung nach der Wahl denkbar, obwohl die Grünen nicht die CDU-Bürgermeisterkandidatin unterstützen?

Kock: Wir sind Teil der Natur, Teil von Gottes Schöpfung, insofern stehen die meisten grünen Grundsätze nicht quer zu unseren. Die Parteien werden an dem gemessen, was sie für die Stadt, für den Bürger erreicht haben und was sie erreichen wollen. Da können wir uns, CDU-Fraktion, Partei und Karin Ostendorff, gut sehen lassen. Alles Weitere wird sich nach der Wahl zeigen.

Was werden die zentralen Herausforderungen in der nächsten Wahlperiode sein?

Kock: Zum einen Aufgaben wie Schulsanierungen, Rettungszentrum, K 44n, Wirtschaftswegeverband, Stadtmarketing, Theater- u. Konzertsaal, Nahversorgung Hochmoor usw. fortzuführen und gut abzuschließen. Klimaschutz, Neubaugebiete, das ISEK-Programm, Innenstadtentwicklung etc. schließen sich an. Wichtig ist auch die Kommunikation zum Bürger, zum Kreis und zum Land. Ebenso die verantwortungsvolle, ergebnisorientierte Führung der Verwaltung.

Bundesweit nehmen Anfeindungen gegen Kommunalpolitiker zu, nicht nur im virtuellen Bereich. Ist diese Negativentwicklung auch in Gescher zu spüren?

Kock: Ich meine nein, das Polarisieren über Ängste, das Spalten über Feindbilder, Verschwörungstheorien – das alles passt nicht zum Münsterländer Weltbild. Die Aufgeschlossenheit basiert ja gerade auf Heimat, Tradition und Ritualen.

Warum raten Sie anderen trotzdem, sich kommunalpolitisch zu engagieren?

Kock: Wertvoll ist das Lernen von Zusammenhängen, Hintergründe und Menschen kennenlernen, das Messen von Argumenten, Prozesse einleiten und begleiten, Entscheidungen herbeiführen, Verantwortung übernehmen. Es gilt, den Bullen zu reiten anstatt wegzurennen.

Gescher ist eine Kleinstadt mit hoher Wohn- und Lebensqualität, wird von den Einheimischen aber oft kritischer gesehen als von Auswärtigen. Warum ist das so?

Kock: Das „Pröttelköppken“ bleibt immer auf dem Feld von Makel und Mangel. Da findet er schnell Zustimmung und braucht sich nicht selbst weiter entwickeln. Das Gute, die Güte sind oft leise, Tadel und Hass oft laut. Gescher ist eine schöne, liebenswerte Stadt, das Bild malt man sich am besten selbst und immer wieder neu.

Wie bewerten Sie den aktuellen Wahlkampf?

Kock: Ich habe Respekt vor jeder Person, die sich dieser Aufgabe stellt. Und Respekt vor den Wählerinnen und Wählern, die sich ein genaues Bild machen. Was die gelebte Demokratie für einen Wert hat, zeigt sich auch in der Corona-Krise zum Beispiel an den Ego-Typen, die zurzeit andere Länder schlecht regieren.

Wie wollen Sie die neu gewonnene Freizeit nach dem Ausscheiden aus dem Rat nutzen?

Kock: Ich möchte mich bedanken dafür, dass ich das viele Jahre machen durfte, dass ich für den Rat gewählt wurde und die Mannschaft mich als Sprecher beauftragt hat. Und ich bleibe Vertreter für Steffi Pohl, ganz raus bin ich also nicht. Was danach kommt? Ich werde bei einigen Themen und Dingen in die Tiefe gehen. Hermann Hesse zum Beispiel, das war auch ein Lieblingsautor von Heiner Theßeling. Wenn das an dieser Stelle nicht zu philosophisch ist würde ich sagen: In sich ruhend unterwegs sein, an der Seite meiner Liebsten.