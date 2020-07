Im zweiten Halbjahr noch viel vor

Zurzeit ist im Stadtmarketing-Büro der Bär los. Die Leute stehen Schlange, um den neuen Gescher-Gutschein zu ergattern. Die Stadt bezuschusst diese Gutscheine mit einem Betrag von 100 000 Euro, sodass jeder Käufer einen Rabatt von 25 Prozent erhält. „Die Resonanz ist sehr groß“, freut sich Elke Würz vom Stadtmarketingteam. Bis gestern Mittag sind schon 1190 Gutscheine verkauft worden mit einem Gutscheinwert von 100 270 Euro. Sie können bis zum Jahresende bei rund 80 örtlichen Geschäften und Betrieben eingelöst werden.

Seit Anfang März ist Ay als hauptamtliche Geschäftsführerin tätig, zwei Wochen später kam Corona. Termine und Seminare sind geplatzt, die Hochzeitsmesse (neuer Termin am 21. März 2021) und das Frühlingsfest wurden abgesagt. Die vorgesehene Automobil-Ausstellung wird nun voraussichtlich mit dem Frühlingsfest 2021 verbunden. „Aber der Lockdown hatte nicht nur Nachteile“, sagt Ay. Sie habe sich in Ruhe einarbeiten können, einen Museumsfilm gedreht und mit Museumsteam und Verwaltung Projekte für die Zukunft angeschoben. Dazu zählten die Entwicklung eines einheitlichen Corporate Design und die Herausgabe einer Neubürgerbroschüre im nächsten Frühjahr.

Aber auch in naher Zukunft wird einiges geboten. So findet am 16. August ein Konzert in der Reihe „Trompetenbaum & Geigenfeige“ auf dem Museumshof statt, hier gastiert die Combo Complett. Bei der Bürgerstiftung laufen die Vorbereitungen für ein Open-Air-Event mit Musik und Comedy, das auf dem früheren Tornado-Rasenplatz über die Bühne gehen könnte – an den Konzeptdetails wird noch gefeilt. Beim Stadtradeln können die Gescheraner wieder etwas für Klima und Gesundheit tun. Der örtliche Handel rückt am 11./12. September in den Fokus, wenn zum „Heimat-Shoppen“ eingeladen wird. Wer in der Folgezeit (bis 10. 10.) drei Einkäufe in den beteiligten Geschäften tätigt, kann bei einer Verlosung attraktive Sachpreise gewinnen.

Bis dato geht das Stadtmarketingteam davon aus, dass auch der Veranstaltungsreigen im Advent stattfinden kann. Den größten Vorlauf benötigt der Weihnachtsmarkt, hier sollen die Aussteller Ende August angeschrieben werden. „Danach müssen wir schauen, was geht“, sagen die Organisatorinnen. Auch Adventskalender, Nikolaus-Umzug und Stiefelaktion stehen weiterhin auf der Agenda. Und mit Blick auf 2021 hoffen Jana Ay, Elke Würz und Birgit Meyer auf eine weitgehende Rückkehr zur Normalität, sodass alle Events planmäßig stattfinden können.