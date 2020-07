Rund um Insel-, Ebbings- und Rodelbergteich hatten sich fast 30 Senioren des ASV Gescher verteilt und genossen zunächst bei herrlichem Wetter den Samstagnachmittag und eine gemütlichen Angelrunde. Mit verschiedensten Angelmethoden versuchten die Fischer dabei ihr Glück. Die Grundangel mit der Federrute kam dabei genauso zur Anwendung wie die traditionelle Posenrute.

Auch unter Wasser waren die Fische aktiv und nahmen die angebotenen Köder gerne an. Doch waren dies meist nur fingerlange Rotaugen. Eine Ausnahme bildeten dabei die Angelplätze am Ebbingsteich.

Hier gelang es Karl-Heinz Saalmann durch geduldiges Warten und Ausprobieren verschiedenster Köder, mit einer schönen Brasse den größten Fisch zu überlisten. Auch Peter Ploß, Theo Brüning und Christian Schröer konnten einige kleine Fische überlisten.

Während des Angelns gab es für alle Teilnehmer noch einen heftigen Regenschauer, bevor die Sonne für einen schönen Ausklang der Aktion sorgte. Bei der anschließenden Abschlussfeier überreichte der Vorjahresmeister, Reinhold Hübner, den Seniorenpokal. Anschließend servierte der Festausschuss den Teilnehmern in gewohnt guter Manier ein deftiges Abendessen, wobei fast schon wieder so etwas wie Normalität – mit den schon zur Gewohnheit gewordenen Einschränkungen – einkehrte. Dies tat der guten Stimmung aber keinen Abbruch, so die Angler.