Schlau wie der „Fünf-Freunde-Hund“

Zu gleicher Zeit musste sich die Familie Nielen von ihrer damaligen Beagle-Dame Heidi, die sie 14 Jahre begleitet hatte, verabschieden und sie von ihrem Leid erlösen. Nach einem schmerzlichen Abschied stellte sich bald die Frage, trotz der Höhen und Tiefen, die sie mit ihrem Beagle Heidi erlebt hatten, ob ein neues tierisches Familienmitglied ins Heim einziehen soll – oder (besser) nicht? War der Wunsch nach einem neuen Hund gegenüber Heidi ungerecht? Ein „unverbindlicher“ Besuch im nahegelegenen Tierheim in Coesfeld löste ganz schnell die Gewissensfrage.

Ein hübscher Border Collie-Mix-Junge lugte ängstlich aus seinem Zwinger ins Außengehege. Trotz großer Ängstlichkeit waren alle direkt überzeugt: „Der ist ein lieber Kerl, mit dem gehen wir Gassi.“ Und es kam, wie es kommen musste, es war die berühmte Liebe auf den ersten Blick und das neue Familienmitglied stand sofort fest. Der Name war auch gleich beschlossene Sache: „Timmy“, wie der gleichnamige und ähnlich aussehende Hund aus der bekannten Kinderserie „Fünf Freunde“.

Über die Abstammung von Timmy ist leider nichts bekannt. Keiner wusste, was Timmy in seinem bisherigen Leben erfahren hat. Doch eins war sicher, er hatte vor allem Angst. Selbst sein eigener Schatten bereitete ihm Angst und Schrecken. Anfängliche Spaziergänge erwiesen sich als äußerst kompliziert: „Wir konnten keine viel befahrenen Straßen, geschweige denn Autobahnbrücken, ohne ein Sträuben überqueren.“ Trotzdem war Timmy ein freundlicher, verspielter und aufgeschlossener Vierbeiner. Bereitwillig ging er zur Hundeschule und stellte sich neuen Herausforderungen. Dank seiner bemerkenswerten Intelligenz hat der tierische Freund seine Furcht recht schnell überwunden, denn er verstand sehr schnell, dass keine Gefahr von den Dingen, die er neu kennenlernte, ausging. „Anfangs, als Timmy die deutschen Kommandos noch nicht richtig verstanden hat, haben wir einfach die wichtigsten rumänischen Kommandos gegoogelt und siehe da, die anfängliche Sprachbarriere war überwunden“, erinnert sich Familie Nielen schmunzelnd.

Heute, eineinhalb Jahre später, stolziert Timmy selbstbewusst durch die Gegend. Der große Garten der Familie ist sein persönliches Territorium und er ist der „Herrscher“ über Vögel, Kaninchen und Insekten.

Seine größten Hobbys aber sind das Fahrradfahren und das Joggen. Über Stock und Stein rennt er voller Vergnügen durch die Natur. „Wir sind eine sportliche Familie und Bewegung ist uns sehr wichtig. Deshalb passt Timmy ausgezeichnet zu uns. Wir fahren regelmäßig Fahrrad und mein Mann geht mehrmals die Woche mit Timmy joggen.“

Kürzlich war Timmy das erste Mal in seinem Leben im Urlaub. In Bayern. Dabei hat er wieder neue Dinge dazu gelernt: Er kann jetzt auch S-Bahn fahren. Im Frühstücksraum des Hotels hat er sich – trotz anderer Hunde – vorbildlich benommen. Gespannt wie ein Flitzebogen auf den bevorstehenden Tag wartete er geduldig, bis alle (endlich) mit dem Frühstück fertig waren. Die vielen neuen Eindrücke strengten ihn allerdings so sehr an, dass er nach der Rückkehr von der Reise fast den ganzen Tag über schlief.

„Für uns ist Timmy unser kleiner Charmeur, der mittlerweile genau weiß, wie man sich bei Fremden auf liebenswürdige Art und Weise seine Streicheleinheiten einholt“, berichtet Schirin Nielen. Bei einer Begegnung mit einer jungen Frau fielen die Worte: „Mein Herz geht auf“. Das sei ein tolles Kompliment für einen Vierbeiner, der sein altes Leben mit viel Angst verbracht habe. Nielen: „Und er ist ein Symbol dafür, dass auf schlechte und schwierige Zeiten auch wieder gute und glückliche Zeiten folgen…“