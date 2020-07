Gut geschützt in den Einsatz

Gescher. Für die nächsten Einsätze sind die Gescheraner Feuerwehrmänner bestens gerüstet. Nicht nur mit der Fahrzeugbeschaffung ist die Wehr up to date, auch in die persönliche Schutzausrüstung wird investiert. Nachdem eine erste Charge bereits im vergangenen Jahr geliefert worden war, hat die Firma Brinck (Münster) jetzt 94 weitere Helme übergeben. Die Kartons stapeln sich noch im Gerätehaus, der Inhalt hängt längst an den Garderobehaken der Feuerwehrwehrleute. „Die Ersatzbeschaffung war dringend notwendig. Das ist eine gute Investition in die Sicherheit unserer Kameraden“, freut sich stellvertretender Wehrführer Dirk Lütkenhaus.

Von Jürgen Schroer