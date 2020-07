Spannend und lustig soll’s sein

Schon im vergangenen Jahr, als 6-Jähriger, hat Louis beim Sommerleseclub (SLC) mitgemacht. Ein Plakat in der Schule hat ihn dazu animiert, sich anzumelden – mit über 50 gelesenen Kinderbüchern war er schnell Stammgast in den Bibliotheksräumen an der Eschstraße. Keine Frage, dass er auch 2020 wieder dabei ist und Bücher reihenweise verschlingt. Seine Schwester Alina (9) ist ebenfalls SLC-Fan: Sie macht im Team mit Freundinnen mit und nennen sich – in Anlehnung an eine Kinderbuchreihe – „Die vier !“.

Die Beteiligung ist nicht so gut wie in den Vorjahren. Das sei aber aufgrund der Corona-Situation nicht anders zu erwarten gewesen, findet Büchereileiter Rüdiger Lerche. 139 Teilnehmer haben sich angemeldet und sammeln Stempel im Leselogbuch, nachdem der konzeptionell runderneuerte SLC im Vorjahr noch 286 Leser und Hörer angelockt hat. Neben 21 Einzellesern gibt es in diesem Jahr 60 Teams, die mitmachen, darunter 20 Familien. Andere haben sich mit ihren Freunden oder Geschwistern zusammengetan, auch eine Wohngruppe der Kinder- und Jugendhilfe ist am Start. „Und 36 Teams haben jetzt schon bestanden“, freut sich Lerche, dass diese Form der Leseförderung auch im 13. Jahr noch funktioniert. Und ganz nebenbei hat die Aktion der hiesigen Stadtbücherei 19 Neuanmeldungen gebracht.

Viel Mühe geben sich einige Teilnehmer mit ihren Logbüchern. Louis hat seine beeindruckende Liste der gelesenen Bücher um ein Foto von seiner Einschulung und bunte Aufkleber ergänzt. Als Motto – wen wundert’s – hat er „Lesen macht Spaß“ gewählt. Kreative Logbuch-Gestaltung und besondere Leistungen werden belohnt: „Im kleineren Rahmen werden wir die Sieger einladen und ehren“, kündigt Lerche an.

Noch können Jung und Alt übrigens beim Sommerleseclub einsteigen. Die Abgabe der Logbücher muss bis zum 15. August erfolgen. Eintragungen sind bis zum letzten Ferientag (11. 8.) möglich. Wer mindestens drei Stempel hat (größere Teams ein Stempel pro Mitglied) hat „bestanden“ und bekommt Urkunde plus Präsent.

Louis hat natürlich längst bestanden und ist auf dem besten Wege, seinen persönlichen Leserekord aus dem Vorjahr zu toppen. Neben Lesen geht der 7-Jährige auch gerne schwimmen und spielt Fußball beim SV Gescher. Was er einmal werden möchte? „Vielleicht Polizist“, antwortet er. Bei den vielen spannenden Geschichten, die er liest, ist dieser Berufswunsch fast naheliegend.