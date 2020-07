„Holen Raum in die heutige Zeit“

Bereits im vergangenen Jahr ist die Entscheidung für eine Erneuerung der Heizungs- und Lüftungsanlage im Rathaus mit einem Kostenvolumen von rund 450 000 Euro gefallen. „Die Anlage war technisch abgängig und entsprach nicht mehr den heutigen Anforderungen“, erläutert Klaus Schnieder, Leiter des Gebäudemanagements bei der Stadt Gescher. Die neue Gasbrennwertheizungsanlage inklusive Verteileranlage ist bereits zu Jahresanfang eingebaut worden, jetzt folgt Teil zwei des Gesamtpaketes. Es bringt unter dem Strich eine Reduzierung des Energieverbrauches im Rathaus um 14 Prozent und eine Verringerung des CO2-Ausstoßes um gut elf Prozent.

Wie die Verwaltung seinerzeit dargelegt hatte, ist eine Lüftungsanlage im Rats-Saal unabdingbar, um eine ausreichende Luftversorgung und eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Die alte Anlage mit drei Einzelgeräten hat dies nicht mehr leisten können und hat auch die aktuellen Kriterien der Lufthygiene nicht erfüllt. Die Auslässe im Boden für die Zuluft haben zu Zugerscheinungen geführt und mussten teilweise manuell verschlossen werden. Bei der neuen Anlage werden vier Lüftungsrundrohre mit entsprechenden Auslässen unter die Decke gehängt. Auf diese Weise wird Frischluft zugeführt. Die Absaugung funktioniert über bestehende Schlitze in der Wand. Das neue System ist mit einer effizienten Wärmerückgewinnung verbunden und ermöglicht es, einzelne Saalbereiche bei Bedarf individuell zu belüften.

Verabschieden wird sich die Stadt vom alten Sisalteppich. Der Bodenbelag soll durch Industrieparkett aus Eiche ersetzt werden. „Das ist langlebiger und ermöglicht es, den Saal in Zukunft multifunktionaler zu nutzen“, so Kerkhoff. Auch an anderer Stelle werden Nutzbarkeit und Funktionalität des Saales erhöht. Der Akustikputz an der Decke wird neu aufgespritzt, die Wände werden so gestaltet, dass sie als Projektionsfläche für die neuen Beamer genutzt werden können – Leinwände werden nicht mehr benötigt. Die Beleuchtung bleibt, bekommt aber ein neues Leuchtmittel und eine optimierte Steuerung. „Wir holen den Saal in die heutige Zeit“, bilanziert Schnieder.

Fünf Firmen setzen die Saal-Modernisiserung um. In gut sechs Wochen soll alles fertig sein. „Spätestens zur Kommunalwahl werden wir den Saal nutzen können“, sagt Kerkhoff. Die erste planmäßige Ratssitzung soll hier am 23. September stattfinden. Bis dahin werden die Politiker in die Gesamtschule-Mensa ausweichen, beginnend mit dem Wahlausschuss am 5. August.