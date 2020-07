Spielen und Wildblumen bestaunen

Korbschaukel, Krabbelröhre, Kletternetz und viele Spielgeräte zur Wahrnehmungsförderung: Besonders der Spielplatz beim Haus Berkelwiese ist ein beliebter Treffpunkt, zumal er auch beschattete Spielmöglichkeiten und viel Platz zum Picknicken bietet. Mareen Uppenkamp aus Legden kommt mit ihren Söhnen Jonah und Louis gerne hierher: „Die Spielgeräte sind sehr vielseitig, und hier leben Menschen mit Behinderung. Diese Umgebung gefällt mir“, sagt sie.

Wer Haus Hall besucht, trifft oft auf Menschen mit Behinderung und wird auch mal angesprochen. 270 Bewohner leben hier, 470 Beschäftigte zählt die Werkstatt. Wer Haus Hall mit dem Pkw über den Haller Weg ansteuert, fährt an Wohnhäusern, Förderschule und Kindergarten vorbei. Rechter Hand – vor dem Schwanenteich – befindet sich ein Parkplatz. Auf der anderen Straßenseite vermittelt eine Karte ein Übersicht über das große Stiftungsgelände.

Und da gibt es eine Menge zu entdecken: Allein das Netz an Spazierwegen ist circa acht Kilometer lang und erschließt ganz unterschiedliche Bereiche. Wer als Familie nicht direkt zum Spielplatz möchte, kann die Tierwiese hinter den Werkstätten ansteuern. Eine aus selbst gezogenen Weiden gestaltete Allee führt dort an Gehegen mit Minischweinen, Eseln und Schafen vorbei. „Hier gibt es immer was zu gucken“, weiß eine Mitarbeiterin von Haus Hall.

Gut ins Bild fügt sich auch das Regenrückhaltebecken, wo sich Enten im Grün tummeln. An vielen Stellen laden Bänke und Sitzgruppen zum „Chillen“ ein. Unweit der Reithalle befinden sich ein Basketballplatz und eine Wasserspielecke. Hier können Kinder nach Herzenslust mit Sand und Wasser matschen – besonders an warmen Sommertagen ein Hit. Wer will, kann sich im nachmittags geöffneten Café stärken, in der Kapelle Ruhe finden oder den Ausgangspunkt des Planetenweges aufsuchen. Dabei handelt es sich um eine begehbare Sonnenuhr vor dem Haus am Schwanenteich.

Neben den Wildblumenwiesen gibt es abwechslungsreich gestaltete Grünanlagen, die von der Gartengruppe der Werkstätten in Schuss gehalten werden. Zum 18-köpfigen Team von Gruppenleiter Martin Sibbing zählen auch Joyce Teske (21) und Dominik Gausling (19), die die vielseitige Tätigkeit an der frischen Luft lieben. Und wenn Besucher die schönen Beete oder Wildblumenwiesen bestaunen, freuen sie sich mit.

