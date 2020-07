Junge Katze aus Spalt gerettet

Gescher (ffg). Da hat das Kätzchen noch mal Glück gehabt. Zu einer Tierrettung wurde die Feuerwehr Gescher am Dienstagnachmittag auf der Katharinenstraße gerufen. Dort war eine vier Monate alte Katze aus dem zweiten Stock gefallen und zwischen einer Hauswand und einer Garagenwand gelandet. Um an die Katze zu gelangen, mussten die Helfer einen Strauch und eine Faserzementplatte, die den Spalt abschloss, entfernen. Damit war die Aktion noch nicht beendet: Da die Katze zudem in einen Spalt unter der Bodenplatte der Garage gekrochen war, wurde das Tier anschließend mit Futter hervorgelockt und konnte danach wieder den Besitzern übergeben werden.

Von Allgemeine Zeitung