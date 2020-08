„Wünschen uns Parteilosigkeit“

Auch wenn es keine hundertprozentige Übereinstimmung bei allen Zielen gibt, so sei die Parteilosigkeit schon lange Wunsch der FDP. „Die derzeitige Koalition von CDU und Grünen hat kontroverse Diskussionen in Ausschüssen und im Rat seit Jahren geradezu erstickt. Entscheidungen sind vielfach bereits vor den Sitzungen gefällt worden. Diese Art und Weise der Politik und Diskussionskultur wollen wir ändern“, sagt Fraktionssprecher Thomas Haveresch. Bürgernähe, Transparenz und eine Diskussionskultur, in der man auch mal um den Konsens ringen müsse, seien für die FDP „Maßstäbe der Kommunalpolitik“. Die Parteilosigkeit des Bürgermeisters sei dafür grundlegend. „Wir sehen ja, wie positiv sich Parteilosigkeit in florierenden Nachbarkommunen wie Velen, Reken oder Billerbeck auswirkt. Auch Gescher und Hochmoor brauchen dringend ein parteiloses Update“, so Haveresch in einer Pressemitteilung der FDP Gescher.

| Kommentar