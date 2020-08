Feste Öffnungszeiten im Bürgerbüro

Stadt Gescher bietet ab 17. August Wahlbüro im Rathaus an

Gescher. Ab sofort wird das Bürgerbüro der Stadtverwaltung Gescher wieder ohne Terminvergabe in engeren Grenzen Öffnungszeiten anbieten, um hier für kleinere Behördengänge mehr Flexibilität anzubieten. Das in der Corona-Zeit praktizierte System der vorherigen Terminvergabe wird damit abgelöst durch feststehende Öffnungszeiten und die Möglichkeit, außerhalb dieser Öffnungszeiten auch Termine zu vereinbaren, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Unter der Rufnummer 60-111 können weiter auch Termine außerhalb der Öffnungszeiten mit den Mitarbeiterinnnen und Mitarbeitern des Bürgerbüros vereinbart werden. Aufgrund der Einhaltung der einschlägigen Hygienemaßnahmen ist aber mit Wartezeiten zu rechnen, teilt die Stadtverwaltung mit.