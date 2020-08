Alle Wahlvorschläge sind okay

Gescher (js). Ungewohnter Sitzungsort, erwartetes Ergebnis: Weil der große Rats-Saal zurzeit umgebaut wird, tagte der Wahlausschuss am Mittwochabend in der Mensa der Gesamtschule und kam zu dem Schluss, dass alle eingereichten Wahlvorschläge von Direktkandidaten für die Ratswahl und für die Bürgermeisterwahl korrekt sind und somit zugelassen werden. „Damit sind die Weichen für die Kommunalwahl am 13. September gestellt“, bilanzierte Bürgermeister Thomas Kerkhoff in seiner Funktion als Ausschussvorsitzender.

Von Jürgen Schroer