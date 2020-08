Ragtime, Folk und Swing im Museumshof

„Combo-Complett“, das sind Bernd Rosemeier (Gesang und Percussion), Jochen Jörissen (Gitarre und Blues-Harp), Olaf Belitz (Bass), Reinhold Leusing (Gitarre und Violine), Koen Edeling (Akkordeon, Keyboard und Gesang) sowie Karin Voges (Gesang). Die Vielfalt des vorwiegend akustischen Instrumentariums, aber auch die musikalischen Wurzeln der Bandmitglieder haben Stil und Klangbild der Stücke auf besondere Weise geprägt. Einflüsse von Ragtime, Country-Blues, Irish Folk und Gipsy-Swing sind in vielen Stücken unverkennbar. Das Repertoire der Band reicht von Klassikern irischer und amerikanischer Folklore bis zu zeitgenössischen Stücken.

Der Museumshof auf dem Braem in Gescher bringt die Besucher zurück in die Zeit um 1920: Die Gebäude zeigen anschaulich die Lebens- und Arbeitsweise auf dem Lande zu dieser Zeit. In dem zum Hof gehörenden westfälischen Bauerngarten und dem Kräutergarten gibt es allerhand Neues und Unbekanntes zu entdecken.

Am Veranstaltungstag können die Gebäude nur von außen besichtigt werden, der Bauerngarten ist für die Konzertbesucher geöffnet. Das Gelände des Museumshofs auf dem Braem ist am Sonntag, 16. August, von 14.30 bis 19 Uhr nicht öffentlich zugänglich, heißt es. Nur das Publikum der Trompetenbaum-Veranstaltung hat Zutritt.

„Trompetenbaum und Geigenfeige“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der vier Münsterlandkreise Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf sowie von Münsterland e.V. Das Land NRW fördert die Musik-Reihe aus Mitteln der regionalen Kulturförderung. Das Konzert in Gescher findet in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein Gescher statt.

Anders als in den Vorjahren können Karten in dieser Saison ausschließlich im Vorverkauf erworben werden; es gibt keine Tageskasse. Der Eintritt zu den Konzerten kostet jeweils 12,50 Euro. Für Schüler, Studenten, Auszubildende gibt es ermäßigte Tickets (10 Euro), Kinder unter 10 Jahren haben freien Eintritt (auch Freikarte bitte online über das Ticketportal Reservix buchen). Das Kartenkontingent ist in diesem Jahr begrenzt. Der Vorverkauf läuft online unter www.reservix.de. Telefonisch können Karten unter 0180/6700733 geordert werden.

7 Bei Dauerregen am Veranstaltungstag kann das Konzert kurzfristig abgesagt werden. Aktuelle Infos dazu gibt es im Internet unter www.trompetenbaum-geigenfeige.eu oder beim Kreis Borken, Telefon 02861/ 681-4283 (auch am Veranstaltungstag erreichbar). Ein Programmheft gibt es in dieser Saison nicht.