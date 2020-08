Wildkaninchen bringt Pedelecfahrerin zu Fall

Gescher. Leichte Verletzungen hat sich eine 71-Jährige am Sonntag in Gescher zugezogen. Sie fuhr mit ihrem Pedelec auf der Straße Up de Schaar, als gegen 11.50 Uhr ein Wildkaninchen gegen das Vorderrad der Rosendahlerin lief und zwischen die Speichen geriet. Die Radfahrerin stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Das Tier überlebte den Zusammenstoß nicht, berichtet die Polizei. An dem Zweirad entstand geringer Sachschaden.

Von Allgemeine Zeitung