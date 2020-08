Unter Drogeneinfluss am Steuer

Gescher. Ein 45-Jähriger hat am Montag in Gescher unter Drogeneinfluss ein Kraftfahrzeug geführt. Polizeibeamte hielten den Gescheraner gegen 8 Uhr auf der Bahnhofstraße an. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Beamten. Dieser schlug auf die Wirkstoffe Amphetamin und Tetrahydrocannabinol (THC - Cannabis) an. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Von Allgemeine Zeitung