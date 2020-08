Gescher radelt für ein gutes Klima

Beim Wettbewerb Stadtradeln geht es um Spaß am Fahrradfahren und tolle Preise, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in ganz Deutschland entstehen im Verkehr, sogar ein Viertel der CO2-Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der Innerortsverkehr. Wenn circa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren würden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 vermeiden, so die Organisatoren.

„Wir hoffen auf eine rege Teilnahme der Gescheraner beim Stadtradeln, um dadurch ein Zeichen für mehr Klimaschutz und mehr Radverkehrsförderung zu setzen“, teilt das Stadtmarketingteam mit. Und all diejenigen, die unterwegs störende oder gefährliche Stellen auf Radwegen entdecken, können diese Hinweise über die Plattform RADar! (radar-online.net) weitergeben.