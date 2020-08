Von Jugendparlament bis Dorfladen

100 blaue Plastikstühle waren auf dem Museumshof aufgestellt, nicht alle waren besetzt, als Anne Kortüm als Initiatorin das Publikum willkommen hieß. Der Moderator machte die Teilnehmer mit den Corona-Spielregeln und dem Ablauf der Veranstaltung vertraut. Alle drei Kandidaten erhielten Gelegenheit, sich und ihren Werdegang kurz und knapp vorzustellen. Den Übergang zur Fragerunde gestaltete Vortmann mit einem Blick auf die „Arbeitsplatzbeschreibung“ für einen Bürgermeister: Der sei laut Gemeindeordnung NRW unter anderem verantwortlich für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung und müsse die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse vorbereiten und später auch umsetzen. Ein weites Feld.

Konkreter wurde es in den Fragen der Bürger. Als erster trat Guido Kallaus ans Mikro: Was die Kandidaten den über 800 Erstwählern sagen möchten, um sie zur Teilnahme an der Wahl am 13. 9. zu bewegen, wollte er wissen. Kortüm plädierte dafür, in Gescher einen erneuten Anlauf für ein Jugendparlament zu wagen. Auch Schonnebeck unterstützte dieses Ansinnen, während Ostendorff es für besser hielt, Jugendliche künftig „projekt- und themenbezogen“ einzubinden.

0 Ärzteversorgung: Auf Frage von Michael Rennert äußerten sich alle drei Kandidaten, bei diesem Thema am Ball bleiben zu wollen. Ostendorff verwies darauf, dass die Zulassung von Ärzten über die Kassenärztliche Vereinigung geregelt werde – da müsse man im Gespräch bleiben. Weil das Land für (Fach-)Ärzte wenig attraktiv sei, könne man hier als Kommune mit guten Rahmenbedingungen und Service für potenziell interessierte Mediziner punkten.

0 Wirtschaftswege: „Wenn die Landwirte das Verbandsmodell weiterhin wollen, werde ich das unterstützen“, sagte Kortüm. Auch Ostendorff erklärte sich zur Befürworterin eines solchen Verbandes, der nach jetzigem Stand im Oktober gegründet werden soll. Schonnebeck wertete das Modell als wenig zielführend und klageanfällig, davon solle man sich in Gescher verabschieden. Er sprach sich für eine höhere Grundsteuer A und die jährliche Bereitstellung von Mitteln im Haushalt für die Instandsetzung der Wege aus.

0 Nahversorgung Hochmoor: Hier hoben alle drei Bewerber auf die aktuellen Bemühungen ab, einen Investor für einen Lebensmittelmarkt am Kreisverkehr zu finden. Sowohl Kortüm als auch Ostendorff zeigten sich skeptisch, ob das bei Hochmoors Einwohnerzahl und abgewanderter Kaufkraft gelingen könne. Schonnebeck sprach sich dafür aus, für Hochmoor ein Dorfladen-Modell anzudenken, da solle man einen Versuch starten.

0 Rathaus-Umfeld: Ostendorff wertete das jüngst vorgelegte Konzept als „ersten Aufschlag“, das als Grundlage für weitere Planungen und Gespräche mit Anliegern dienen sollte. Nur Wohnen und ein großer Parkplatz, „da bin ich gegen“, sagte Schonnebeck. Auch Kortüm kritisierte, dass diese Planung in keinster Weise das wichtige Thema Klimaschutz berücksichtige und forderte ein Gesamtkonzept für eine Innenstadt mit mehr Aufenthaltsqualität.

Nach knapp zwei Stunden war der erste gemeinsame Live-Auftritt der Bürgermeisterkandidaten beendet. Teil zwei folgt am 25. August bei Grimmelt, dann auf Einladung der Nachbarschaften.