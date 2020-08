Nach Reitunfall Rettung aus der Luft

Hochmoor. Der Löschzug Hochmoor der Freiwilligen Feuerwehr Gescher hat am Dienstagabend um 19.40 Uhr die Landung und den Start eines Rettungshubschraubers in Hochmoor gesichert. Dort war ein Kind von einem Pferd gestürzt und sollte mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Enschede geflogen werden, wie Ralf Beuker, Pressesprecher der Wehr, mitteilt. Die Feuerwehrleute unterstützten unter Einsatzleitung des stellvertretenden Wehrleiters Dirk Lütkenhaus auch den Transport des jungen Patienten vom Rettungswagen zum Hubschrauber. Insgesamt waren 13 Feuerwehrleute im Einsatz. Foto: Feuerwehr

