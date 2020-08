Vortrag zur Nachhaltigkeit im Alltag

Gescher/ Borken. „Nachhaltigkeit im Alltag – (wie) geht das?“ Das ist der Titel eines Vortrags, zu dem die Volkshochschule (VHS) Borken am Mittwoch (9. 9.) von 19.30 bis 21 Uhr ins VHS-Forum, Heidener Straße 88 in Borken, einlädt. Was braucht es, damit gutes Leben für alle möglich ist? Wie lässt sich dies konkret umsetzen? Dozentin Sabrina Dankelmann, Geschäftsführerin der „kostBAR – unverpackt“ in Gescher, gibt Impulse und praktische Anregungen, wie Plastik und andere Wegwerfartikel des normalen Alltags einfach reduziert werden können. Der Vortrag führt in die praktische Umsetzung von Müllvermeidungsstrategien im täglichen Leben ein. Die Teilnehmer erarbeiten gemeinsam, welcher Müll in Küche und Bad anfällt und suchen Wege, wie sie Müll reduzieren können. Anmeldung in der VHS-Geschäftsstelle in Gescher sowie unter www.vhs.borken.de. Karten sind auch an der Abendkasse erhältlich. Kosten: sechs Euro.

Von Allgemeine Zeitung