Aktiver Beitrag für lebendige Stadt

Auch Gescher nimmt an der Kampagne teil, die gerade in diesem Jahr vor dem Hintergrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie einen noch höheren Stellenwert haben dürfte.

In der Glockenstadt sind alle Vorbereitungen getroffen, um den Kunden ein besonderes Einkaufserlebnis zu bieten. Dies teilt Elke Würz von der Stadtmarketing GmbH mit.

Im Stadtmarketing-Büro in der Armlandstraße liegen bereits 1500 Einkaufstaschen aus Papier mit dem Logo „Heimat shoppen“ bereit. Außerdem gibt es Aufkleber, Handzettel und Ballons, die auf die Aktion hinweisen.

„Wir freuen uns besonders, dass sich in Gescher diesmal zwei Einzelhändler mehr als im vergangenen Jahr an der Kampagne beteiligen“, teilt Elke Würz mit.

Damit gebe es 22 Teilnehmer mit zahlreichen Aktionen, die darauf aufmerksam machen würden, dass die Kunden durch ihren Einkauf vor Ort ihr eigenes Lebensumfeld selbst mitgestalten können.

Denn wenn man die Konsumenten nach ihrem Kaufverhalten fragen würde, würden sie sich meist eingestehen, wenig darüber nachgedacht zu haben, welche Bedeutung es für eine Kommune habe, wenn nicht mehr in Geschäften vor Ort eingekauft werde.

Alle würden lebendige Innenstädte mit Geschäften, Gastronomie und Aufenthaltsqualität wollen – und würden oft dabei vergessen, dass sie selbst einen aktiven Beitrag dazu leisten können. Dort einkaufen, wo man wohnt und lebt, darauf zielt die Aktion „Heimat shoppen“ ab.

Am Aktionswochenende am 11./12. September dürfen sich alle „Heimatshopper“ auf besondere Einkaufserlebnisse und Attraktionen freuen. In der Weinhandlung „Secco“ wird zum Beispiel zur Begrüßung ein Sekt gereicht. „Viele Leute nehmen das Angebot vor Ort gar nicht mehr wahr. Wir möchten darauf aufmerksam machen, was es hier gibt“, sagt Elke Würz vom Stadtmarketing.

Die Kampagne „Heimat shoppen“ findet nun zum dritten Male in der Glockenstadt statt. Bei der Premiere in 2018 und im vergangenen Jahr sei die Resonanz bei den meisten Geschäftsleuten erfreulich gewesen, sagt Elke Würz .

Die Geschäfte bieten ihren Kunden ganz unterschiedliche Attraktionen an. Viele Einzelhändler halten am Samstag (12. 9.) bis 16 Uhr ihre Läden geöffnet. „Viele gewähren einen Heimat-Shoppen-Rabatt auf ihr Sortiment“, so Elke Würz.

Und zu gewinnen gibt es auch etwas: Zahlreiche Stempelkarten liegen in den beteiligten Geschäften und beim Stadtmarketing aus. Wer dort in der Zeit vom 11. September bis 10. Oktober, also im Aktionszeitraum, einkaufen geht, erhält einen Stempel – unabhängig vom Einkaufswert.

Die vollen Karten (drei Stempel) nehmen an einer Verlosung teil, bei der es 22 Sachpreise, die die teilnehmenden Einzelhändler jeweils im Wert von 30 Euro zur Verfügung stellen, zu gewinnen gibt. Außerdem winkt ein toller Sachpreis des Hauptsponsors, der Sparkasse Westmünsterland. Bei der Premiere in 2018 waren immerhin 1485 abgestempelte Karten im Umlauf – das heißt, die Heimat-Shopper haben im Aktionszeitraum fast 4500 Einkäufe getätigt.