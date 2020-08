33-Jähriger von falschen Polizisten bestohlen

Gescher. Mit einer Beute von mehreren tausend Euro sind am Donnerstag Unbekannte in Gescher geflüchtet. Ein 33-jähriger Gelsenkirchener war gegen 17.30 Uhr mit seinem Transporter auf dem Weg nach Gronau, um dort ein Auto zu kaufen. Auf der A 31 folgte ihm ein dunkler Renault, dann überholte dieser und zeigte dabei eine „Polizeimarke“, gab der Geschädigte an. Er solle folgen, signalisierte der Beifahrer. In dem Fahrzeug befanden sich drei Personen. Auf dem Pendlerparkplatz in Gescher trat der Beifahrer an das Fahrzeug heran und forderte den Gelsenkirchener auf, seine Geldbörse auf das Armaturenbrett zu legen. Als der Geschädigte den Fahrzeugschein wie gefordert vorzeigen wollte, griff der Unbekannte in das Auto und stahl das Portemonnaie. Anschließend flüchteten die Täter auf die Autobahn in Richtung Emden. Beschreibung des Beifahrers: ca. 180 cm groß, normale Statur, dunkelblondes Haar, er sprach akzentfreies Deutsch. An dem dunkelblauen Renault Megane befanden sich Kennzeichen aus Deutschland. Hinweise an die Kripo in Ahaus, Tel. 02561/9260.

Von Allgemeine Zeitung