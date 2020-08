„Aufgabe hat mich immer gereizt“

Damals wählte der Rat die Juristin zur Stadtdirektorin, die aber ihr Amt aus formalen Gründen (zu jung und unerfahren in Verwaltungsdingen) nicht antreten durfte – der damalige Oberkreisdirektor legte ein Veto ein. Der hauptamtliche Bürgermeister wurde erst ein Jahr später eingeführt. An diese Zeit denkt Anne Kortüm ohne Groll zurück. Aber der Traum ist geblieben: Als Anwältin, sagt Kortüm, sei sie in der Regel erst gefragt, „wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist“. Als Bürgermeisterin beginne die Arbeit früher, man könne Projekte von Beginn an gemeinsam planen und umsetzen. „Das reizt mich“, sagt die parteilose Bewerberin. Nach ihrem Auftritt beim Stadt-Jubiläum im Sommer 2019 hätten viele Gescheraner sie zu einer Kandidatur ermutigt. Jetzt macht sie’s.

Was auf sie zukommt, ahnt sie: „Ein Knochenjob“. Aber auch heute sei sie als Anwältin und Mitinhaberin der Kanzlei Glaremin und Kortüm (Borken) den ganzen Tag unterwegs. Da passt es gut, dass ihr Ehemann Jochen den passiven Teil der Altersteilzeit genießt und ihr zu Hause den Rücken freihält. Auch das Kochen im Ende 1999 bezogenen Eigenheim ist (meist) Männersache, denn er ist gelernter Koch und zaubert gerne raffinierte Fisch- und Pastagerichte auf den Tisch. Was sie besonders gern mag? „Stielkotelett“, schmunzelt Kortüm, für sie ein Festessen.

Bodenständig möchte sie auch bleiben, wenn es am 13. September – oder in der Stichwahl zwei Wochen später – mit der Wahl zur Bürgermeisterin klappt. „Ich bin unkompliziert, kann gut mit Menschen umgehen“, sagt die 57-Jährige von sich. Ein politischer Mensch sei sie immer gewesen, ohne jemals einer Partei angehört zu haben. Sie trete bewusst als parteilose Kandidatin an, um das Bürgermeisteramt neutral und ohne Rücksicht auf Parteiverpflichtungen ausüben zu können. Kortüm: „So kann man die Leute besser zusammenbringen.“

Als Bürgermeisterin will Kortüm Beschlossenes und Geplantes zügig umsetzen. Dazu zählt der stockende Neubau des Rettungszentrums: „Da müssen wir noch einmal neu denken“, sagt sie. Viele Impulse für Kultur und Vereinsleben verspricht sie sich vom Umbau des Theater- und Konzertsaales. Die konsequente Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes ist ihr ein Herzensanliegen, aber auch weitere Investitionen in Schulen und Kindergärten. Für die schwächelnde Innenstadt stellt sich die Bewerberin ein neues Verkehrskonzept mit mehr Aufenthaltsqualität für Fußgänger und Radfahrer vor. Das Thema Wirtschaftswegeverband, ein Dauerbrenner für die Außenbereichsbewohner, hält Kortüm für „ausdiskutiert“ und will es umsetzen, sofern die Landwirte dies weiterhin wollen. Ein neuer Stil im Umgang mit Rat, Verwaltungsteam und Bürgern, mehr Transparenz und eine bessere Kommunikation, das schwebt Kortüm vor – gerne auch in einer zweiten Amtszeit. Um Hund und Garten werden sich in diesem Fall wohl noch intensiver als bisher die Männer der Familie Kortüm/Buckting kümmern müssen.