Feuerwehr hilft bei Brand in Isselburg

Gescher/Isselburg (ffg). Die Feuerwehr Gescher ist am Freitagabend gegen 19.50 Uhr alarmiert worden, um bei einem Großbrand in einer Lagerhalle in Isselburg die örtlichen Einsatzkräfte abzulösen. Zunächst ging es mit zehn Einsatzkräften zum Treffpunkt der Kreisbereitschaft Mitte zum Feuerwehrgerätehaus in Stadtlohn und dann weiter nach Isselburg, wo die Gescheraner Kameraden bis 3.30 Uhr am Samstagmorgen mithalfen, den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Von Allgemeine Zeitung