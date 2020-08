Bunter Kultur-Mix für Jung und Alt

Nach dem Kinotag am Freitag lockte das Kindertheater Tom Teuer mit der etwas anderen Aufführung des Märchens „Die Prinzessin auf der Erbse“. Prinz Bobo machte sich von der Insel Bongo Bongo auf die Reise, um seine Herzprinzessin zu finden.

Fetzige Partystimmung verbreitete die dreiköpfige Party- und Coverband „Crackerjacks“ aus Cloppenburg. Ihr breit gefächertes Konzertprogramm reizte zum Mitsingen, zum Tanzen und zum Feiern. Dabei hielt sich jeder akribisch an die Coronavorgaben. Jeder bewegte sich nur in den markierten Feldern und in einer Gruppe von höchstens zehn Personen.

Chris Bruns (Gitarre/Gesang), Jessica Movahead Fard (Gesang) und Rainer Henkenborg (Cajon) interpretierten jeden Hit auf ihre ganz eigene Weise. Movahead Fard mit ihrer soulfähigen Stimme, Bruns mit fetzigen Grooves auf der Gitarre und seiner rockigen Stimme und Henkenborg als Rhythmuswunder. „Aber bitte mit Sahne“, „Rocking all over the world“, „We will rock you“, „Sweet home Alabama“, waren nur einige der Hits, mit denen sie die Zuhörer begeisterten. „Das ist schön, dass wir wieder mit Freunden Zeit verbringen können und dabei so tolle Musik live hören können“, befand Besucherin Nicole Lukaßen.

Ein Frühstück mit dem Musikzug Gescher krönte das Programm am Sonntag. „Das ist super, dass der Musikzug wieder live spielen darf. Mein Sohn spielt die Tuba. Insgesamt finde ich die Idee klasse, das draußen zu machen. Das ist alles super organisiert“, zeigte sich Birgit Wies begeistert an einem der reich gedeckten Tische. Bis auf die Kaltgetränke konnten die Besucher zu diesem Event ihr eigenes Frühstück mitbringen.

Als Dankeschön an die Fans des Musikzuges hatte dieser ein buntes Programm einstudiert. Märsche, Filmmusiken und ein Medley von Abba-Melodien machten den Aufenthalt noch angenehmer. Eine Besonderheit ließ Rekling nicht unerwähnt: „Wir haben unsere Instrumente mit Damenunterwäsche ausgestattet, um die Verbreitung von Aerosolen einzudämmen.“

„Es ist super, dass es noch Leute gibt, die den Mut haben, das in diesen schwierigen Zeiten zu organisieren“, lobte Besucher Simon Bürder das Programm.