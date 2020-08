„Lieblingsstadt 48712“ im Blick

Anders als bei der ersten Podiumsdiskussion auf dem Museumshof waren bei Grimmelt auch jüngere Leute vertreten. Kurz und knapp schilderten die Juristin Kortüm, die Verwaltungsbeamtin Ostendorff und der Bauingenieur Schonnebeck ihren Werdegang und ihre Motivation, sich um den Rathaus-Chefsessel zu bewerben. „Ich möchte Gescher gemeinsam mit den Bürgern besser machen“, brachte Schonnebeck sein Anliegen auf den Punkt.

Dann war Feuer frei für Fragen. Franziska Biringer vom „Gescher-Bündnis gegen Straßenausbaubeiträge“ wollte von Ostendorff wissen, ob sie die Liste der zu sanierenden Straßen, die im Rathaus fertig in der Schublade liegen soll, „unverzüglich nach ihrem Amtsantritt“ veröffentlichen werde. Ostendorff erläuterte, dass sie davon ausgehe, dass eine gut geführte Stadtverwaltung Kenntnis über den Sanierungsbedarf ihrer Straßen habe. Bei diesem Thema müsse man wissen, dass ein Landesgesetz die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen regele – deren „Abschaffung“ liege nicht in der Macht der Stadt Gescher. Erforderlich sei eine Anpassung der örtlichen KAG-Satzung an die aktualisierten Vorgaben des Landes. Als Bürgermeisterin würde sie dem neuen Rat eine Vorlage mit verschiedenen Varianten und Beispielrechnungen machen. Die Entscheidung obliege dann dem Rat.

Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene vermisste ein Gescheraner, der seine Frage per E-Mail geschickt hatte. Was für diese Gruppe getan werden solle? Schonnebeck verwies auf Vereine, Schulen und offene Jugendarbeit – hier habe die Stadt Gescher in den vergangenen Jahren viel bewegt. Im Berkeltal oder im Stadtpark könnten den Jugendlichen vielleicht Räume angeboten werden. Kortüm plädierte für einen neuen Versuch, ein Jugendparlament zu etablieren, und einen ÖPNV-Ausbau mit günstigen Tickets für junge Leute. Letzteres kann sich auch Ostendorff vorstellen, wobei dies auf Kreisebene abzustimmen sei.

7 Museen: Clemens Kösters wollte wissen, wie sich die Bürgermeisterkandidaten die Weiterentwicklung der Museumslandschaft vorstellen. Ostendorff verwies auf das Gesamtkonzept für die Museumsarbeit, das jetzt in Auftrag gegeben werden solle. Es gelte, die Zusammenarbeit aller Akteure zu verbessern, als Stadt mehr Mittel bereit zu stellen und Fördertöpfe anzuzapfen. „Wir brauchen ein Konzept und gutes Marketing“, sagte Kortüm. Gescher habe das Zeug, „kulturell ganz vorne zu sein“, müsse sich aber besser vermarkten. Schonnebeck warnte davor, wieder Geld für Konzepte auszugeben, die dann in der Schublade landeten. Es gebe in Gescher genug kluge Köpfe, die gemeinsam etwas bewegen könnten.

7 Einzelhandel: Hier zeigten sich alle drei Kandidaten wenig optimistisch, dass Gescher als klassische Einkaufsstadt punkten könne. Es gelte, Vorhandenes zu stärken, Nischen zu besetzen, Online-Angebote auszubauen und den Vor-Ort-Einkauf zu fördern. Die Ansiedlung von Edeka wurde begrüßt. Ob Gescher einen weiteren Lebensmittel-Vollsortimenter (K + K) brauche, „da müssen wir uns die Bedarfslage genau anschauen“, meinte Ostendorff. Kortüm und Schonnebeck verwiesen darauf, dass über niedrigere Mieten Gastronomie und Einzelhandel unterstützt werden könnten – da müsse man das Gespräch mit Eigentümern von Innenstadtimmobilien suchen.

In weiteren Fragerunden ging es um Klimaschutz und Landwirtschaft, die (eher knappe) Personalausstattung der Stadt Gescher und die Rolle der Frau. Ludger Wissing befragte die Kandidaten nach Werten, für die sie stehen, ihre Stärken und Schwächen. Letzteres ist immer die Ungeduld, wenn Dinge länger brauchen als geplant. „Und mich kriegen Sie auch mit Zartbitterschokolade“, sagte Ostendorff. Für Schmunzler sorgte auch Simon Heimann, der die Kandidaten auf ihre karnevalistische Ader prüfte. Am Ende bedankte sich Blesenkemper bei den drei Kandidaten für ihr Mittun, lobte den fairen Umgang im Wahlkampf und gab ihnen mit: „Bleibt offen, ehrlich, authentisch und gesund!“