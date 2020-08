Schwerpunkte sollen ein Leitbild für die Kulturarbeit, eine Marketing-Strategie, eine Netzwerkstruktur sowie die bauliche und inhaltliche Umstrukturierung des Westfälischen Glockenmuseums sein. Auch soll sich die Stadt auf die Suche nach Fördertöpfen machen. Bisher sind in den Haushalt 26 000 Euro eingestellt, wie Kämmerer Christian Hübers in der öffentlichen Sitzung in der Mensa der Gesamtschule mitteilte.

Kerstin Uphues, Erste Beigeordnete der Stadt Gescher, machte deutlich, dass es wichtig sei, als „Netzwerk stärker zusammenzukommen“. „Wir wollen einen Kulturmanager, einen Kümmerer und keinen klassischen Museumsleiter“, fügte sie hinzu. Es gehe zum Beispiel auch darum, das Westfälische Glockenmuseum so umzustrukturieren, dass es Erlebnischarakter habe und damit den modernen Anforderungen genüge. Leitthema sollten hierbei lebendige Tradition und Innovation sein. Insbesondere sollen die Aspekte Sonderausstellungen, das Herausarbeiten „sprechender Objekte“ und ein Museum zum Mitmachen berücksichtigt werden, sagte Kerstin Uphues. Man müsse den Museumshof, die Museumsinsel und auch das Imkereimuseum in den Blick nehmen. Barrierefreiheit müsse dabei ebenfalls berücksichtigt werden. Eine professionelle Begleitung sei daher unerlässlich.

Angelika Dapper-Schneider (Grüne) hingegen meinte, dass in den vorangegangenen Workshops schon viele Ideen gesammelt worden seien. Diese Akteure könnten gemeinsam ein Konzept erarbeiten. Johannes Schneider (SPD) warnte davor, die Erarbeitung des Konzepts in „fremde Hände“ zu geben. Es sei sei wichtig, dass die heimischen Akteure, insbesondere die Mitglieder des Fachausschusses, am Prozess beteiligt würden.

Stephanie Pohl (CDU) äußerte, dass es die „ehrenamtliche, hemdsärmelige Kulturarbeit“ bereits gegeben habe. Jetzt sei professionelle Arbeit erforderlich. Bernd Witte (CDU) schloss sich dieser Meinung an. Die personellen Weichen seien in der Glockenstadt bereits gestellt. Er nannte dabei die städtische Kulturmanagerin Dr. Hanna Koch und Jana Ay, Geschäftsführerin der Stadtmarketing GmbH Gescher.

Ansgar Heming (SPD), Vorsitzender des Ausschusses für Generationen, Familie, Bildung, Kultur und Sport, kommentierte: „Wir sind auf dem Weg zu einer modernen Museumslandschaft.“ Das gesamte Museumsareal brauche ein Konzept. Professionelle Unterstützung dabei könne man gut gebrauchen. Nun solle die Stadt eine Ausschreibung starten und Angebote einholen. Das Ehrenamt dürfe keinesfalls ausgebremst werden.