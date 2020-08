Für Gescher in die Pedale treten

50, 60 Kilometer dürfen es dann schon sein. Auch seinen Urlaub gestaltet das Ehepaar gerne auf zwei Rädern, etwa mit mehrtägigen Touren auf dem Europaradweg R1. „Die Bewegung an frischer Luft tut gut, man sieht viel und bekommt den Kopf frei“, sagt Karin Ostendorff.

Dabei gelingt dem Paar etwas, was nicht viele schaffen: Ehemann Martin fährt ein E-Bike, seine Frau ist auf einem 14 Jahre alten Sportbike der Marke Suisse unterwegs – ohne Motor. „Das klappt nur mit Absprache“, erläutert die 54-Jährige. 17 bis 19 km/h sind die vereinbarte Geschwindigkeit, mit denen Ostendorffs unterwegs sind. In diesen Sommertagen bleibt wenig Zeit für das gemeinsame Hobby, denn die Verwaltungsbeamtin macht Wahlkampf: Sie möchte – als Kandidatin der CDU – Bürgermeisterin in ihrer Heimatstadt werden. „Ich will etwas bewegen, in Gescher und für Gescher“, sagt sie.

Das Verwaltungsgeschäft hat die gebürtige Gescheranerin von der Pike auf gelernt. Sie hat ihre gesamte berufliche Laufbahn beim Kreis Borken verbracht und leitet dort den großen Fachbereich Soziales/Jobcenter mit etwa 100 Beschäftigten. Die Vernetzung mit anderen Behörden und Institutionen, die regelmäßige Arbeit mit politischen Gremien in dieser Funktion seien gute Grundlagen für den angestrebten Job in Gescher. Als die Findungskommission der CDU im vergangenen Jahr Kontakt zu ihr aufgenommen habe, sei nach den ersten Gesprächen schnell klar gewesen, dass es passt – menschlich und inhaltlich. Ihr Eintritt in die CDU im Dezember 2019 sei ihre persönliche Entscheidung gewesen: „Die Gescheraner sollen wissen, wofür ich stehe“, sagt Ostendorff. Da gehe es schlicht um Überzeugungen und Werte.

Rückendeckung für ihre beruflichen Ambitionen erhält Karin Ostendorff von Ehemann Martin. Mit ihm ist sie seit 1989 verheiratet und hat 1997 das Eigenheim am Mergelkamp bezogen. „Hier fühlen wir uns wohl“, sagt die Bürgermeisterkandidatin und Nachbarschaftspräsidentin. Ihr Gatte ist ebenfalls Beamter, hat seine Stelle bei der Stadt Borken auf 50 Prozent reduziert. Um Haushalt und Garten kümmert er sich weitgehend, sie ist für die Wäsche zuständig. „Inklusive Bügeln“, schmunzelt Ostendorff.

Diese Arbeitsteilung wird auch beibehalten, wenn Karin Ostendorff die Bürgermeisterwahl am 13. September gewinnt. Die Arbeitsagenda schreibt sich fast von alleine, viele Projekte – Schulbau und Digitalisierung, Theatersaal-Modernisierung, Wirtschaftswegeverband, Straßenausbau, K 44n oder Klimaschutzprogramm – sind beschlossene Sache und müssen „sauber abgearbeitet werden“. Den Neubau einer Feuer- und Rettungswache sieht Ostendorff als Schwerpunktthema, das zügig angegangen werden müsse. Die Sanierung der Von-Galen-Schule will die CDU-Kandidatin unter frühzeitiger Einbindung der Schulkonferenz planen.

Aber es gehe nicht nur um die Großprojekte, oft seien es auch Faktoren wie Kommunikation, Vernetzung und Service, die Positives bewirkten. Örtliche Vereine auf Fördermöglichkeiten hinweisen und bei der Antragstellung unterstützen, das sei so eine Sache, die das Rathaus leisten könne. „Da muss man auch die Antragslyrik beherrschen“, weiß die Beamtin. Vorstellen kann sie sich auch die Einführung einer „Immobilienbörse“, die Hausbesitzer, die sich vielleicht aus Altersgründen verkleinern möchten, und jüngere Hauskäufer zusammenbringe. Das sei auch unter dem Nachhaltigkeitsaspekt – Erhalt von Bausubstanz, weniger Flächenverbrauch – sinnvoll.

Ihren beruflichen Background sieht Karin Ostendorff als gute Basis, um als Bürgermeisterin und Verwaltungschefin erfolgreich zu sein. Diese Aufgabe kann sich die 54-Jährige aber nur in ihrer Heimatstadt vorstellen, nicht andernorts. „Es geht um Gescher“, sagt sie und wünscht sich, im Idealfall zwei Amtszeiten lang die Geschicke der Stadt lenken zu dürfen. Ein anderer Traum ist eine Alpenüberquerung mit dem Fahrrad – irgendwann, wenn dafür Zeit ist. Ostendorff: „Dann aber mit einem E-Bike.“