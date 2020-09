Auch Estern hat schnelles Internet

Gescher. Nach einer langen, zeitintensiven Planung und Durchführungsphase ist es nun endlich soweit, dass das Leerrohrnetz zur Verlegung des Glasfasernetzes in Estern an die Firma epcan aus Vreden übergeben wurde. Das sogenannte Backbone-Kabel und die ersten Glasfaserleitungen in die Haushalte sind schon eingeblasen, sodass bereits in der vergangenen Woche einige Glasfaseranschlüsse in Betrieb genommen werden konnten.

Von Allgemeine Zeitung