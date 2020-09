Firmenfahrzeuge angegangen

Gescher. Unbekannte hatten es in Gescher auf zwei Firmenfahrzeuge der Marke Opel abgesehen. An der Wagenfeldstraße brachen sie einen grünen Vivaro auf und entwendeten daraus verschiedene Werkzeuge. Am Schlesierring scheiterte der Einbruchversuch, berichtet die Polizei. Das Türschloss, ebenfalls an einem Vivaro, hielt stand. Verübt wurden die Taten in der Zeit von Montag, 19 Uhr, bis Dienstag, 6.15 Uhr, an der Wagenfeldstraße beziehungsweise zwischen 16.15 und 7.25 Uhr am Schlesierring. Die Kripo in Ahaus bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02561/9260.

Von Allgemeine Zeitung